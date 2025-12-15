Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 700,86 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.35%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -4.27%. Esta tendencia a la baja refleja un contexto económico desafiante para la moneda.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 9.30%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.80%. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones.

Además, en los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos, pero sin lograr mantener una estabilidad significativa. La fluctuación sugiere un mercado volátil, donde las caídas predominan sobre los incrementos.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: