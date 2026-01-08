Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 8 de enero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 695,85 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un leve descenso del -0.0002, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -7.16%. Esta tendencia sugiere una depreciación continua de la moneda en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.67%, es menor que la volatilidad anual del 10.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con un par de días de estabilidad y algunas caídas. Este comportamiento sugiere una fluctuación moderada, donde los incrementos superaron a las disminuciones, lo que podría indicar una recuperación gradual en su valor.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 8 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,584.76 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,169.52 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 347,923.80 pesos colombianos.