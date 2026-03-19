Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 19 de marzo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 706,78 pesos colombianos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 18.78%, es mayor que la volatilidad anual del 15.64%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real subió frente al peso colombiano. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos y una estabilidad ocasional. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los descensos predominan, aunque hay indicios de recuperación temporal. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este jueves, 19 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,677,743.53 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,355,487.06 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 353,388,717.65 pesos colombianos.