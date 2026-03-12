Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 12 de marzo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 717,04 pesos colombianos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 12.70%, es menor que la volatilidad anual del 15.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron momentos de estabilidad y un ligero aumento. Sin embargo, la predominancia de descensos sugiere una presión negativa en su valor, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su desempeño en el mercado. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este jueves, 12 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,703.72 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,407.44 pesos y 500 reales tendrá un costo de 358,518.60 pesos.