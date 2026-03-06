La cotización deldólar este viernes, 6 de marzo de 2026 llegó a 3772.24 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 0,35%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.79%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.56%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un par de incrementos y momentos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.96%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.36%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 377,224 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 754,448 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,886,120 pesos.