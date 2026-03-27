Este viernes, 27 de marzo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3665.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,9%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.36%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.83%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con varios descensos significativos, aunque también experimentó algunos aumentos y se mantuvo estable en un par de ocasiones. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por diversos factores económicos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 22.14%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.57%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 366.547 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 733.094 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.832.735 pesos colombianos.