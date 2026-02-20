Este viernes, 20 de febrero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3704.76 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,72%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.46%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.84%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en comparación con el año anterior. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también ha experimentado aumentos significativos. A pesar de estos altibajos, se ha mantenido estable en ciertos momentos, lo que sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos y políticos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.77%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.29%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras cuatro días consecutivos de aumento. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 370476 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 740952 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1852380 pesos colombianos.