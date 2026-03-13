La cotización deldólar este viernes, 13 de marzo de 2026 llegó a 3702.86 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,02%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.86%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.16%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios incrementos intercalados y una estabilidad en algunos momentos. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 15.71%, superando la volatilidad anual del 14.44%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 370,286.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 740,572.02 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,851,430.05 pesos.