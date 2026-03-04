Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3745.24 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,68%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.51%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.13%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general se ha mantenido en niveles más bajos. Esta dinámica sugiere una posible estabilidad en el mercado, aunque con ciertas oscilaciones que podrían reflejar la incertidumbre económica actual. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 16.14%, superando la volatilidad anual del 14.33%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 374,524 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 749,048 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,871,370 pesos.