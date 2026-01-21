Este miércoles, 21 de enero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3674.87 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,02%.

La cotización del Dólar ha experimentado una ligera disminución del -0.25% en la última semana, mientras que en el último año su variación ha sido más significativa, con una caída del -12.61%.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de aumento y algunos en los que se mantuvo estable. Esta fluctuación sugiere un comportamiento volátil en el mercado, donde las presiones económicas y las expectativas de los inversores podrían estar influyendo en su valor.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.17%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.77%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 367.487,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 734.974,02 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.837.435,05 pesos colombianos.