La cotización deldólar este miércoles, 14 de enero de 2026 llegó a 3677.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,08%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.01%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.14%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un ligero aumento en un par de ocasiones y una estabilidad momentánea. Esta dinámica sugiere una fluctuación en el mercado, donde la presión a la baja predominó, aunque con algunos repuntes que podrían indicar una posible recuperación a corto plazo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.85%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 367.747 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 735.494 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.836.235 pesos colombianos.