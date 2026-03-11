Este miércoles, 11 de marzo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3699.32 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,66%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.35%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.17%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con múltiples descensos y solo un leve aumento. Esta dinámica sugiere una presión sobre la moneda, lo que podría reflejar cambios en la economía o en la demanda del Dólar. La estabilidad ha sido escasa, lo que podría generar incertidumbre en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 17.86%, superando la volatilidad anual del 14.47%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 369.932,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 739.864,02 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.849.660,05 pesos.