Este martes, 9 de diciembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 3858 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,75%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.55%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.93%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a largo plazo.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un ligero aumento en algunos momentos, pero en general se mantuvo en niveles relativamente estables. Esta dinámica sugiere una posible consolidación en el mercado, aunque las variaciones indican que los inversores están atentos a factores que podrían influir en su comportamiento futuro.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.94%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.23%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 385,800 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 771,600 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,929,000 pesos.