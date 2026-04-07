La cotización deldólar este martes, 7 de abril de 2026 llegó a 3674.74 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,22%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.19%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.57%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó aumentos y períodos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.32%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.42%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y consumo. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 367,474 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 734,948 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,836,185 pesos colombianos.