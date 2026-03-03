La cotización deldólar este martes, 3 de marzo de 2026 llegó a 3791.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 2,02%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 2.54%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 7.12% en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos, pero en general se mantuvo en niveles relativamente estables. Esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante fue hacia la disminución. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 17.46%, superando la volatilidad anual del 14.37%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 379.147 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 758.294 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.895.735 pesos.