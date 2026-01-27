Este martes, 27 de enero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3650.22 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,3%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.62%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.51%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron estabilidad en algunos momentos. A pesar de los aumentos ocasionales, la tendencia general sugiere un debilitamiento de la moneda en el corto plazo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 31.51%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.07%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 365.022 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 730.044 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.825.110 pesos colombianos.