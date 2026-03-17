Este martes, 17 de marzo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3689.28 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,39%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.38%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.46%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos y una estabilidad ocasional. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.50%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 368.928 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 737.856 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.842.140 pesos colombianos.