La cotización del dólar este martes, 16 de diciembre de 2025 llegó a 3835.22 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,39%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.15%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.52%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó aumentos significativos. A pesar de las fluctuaciones, se mantuvo estable en ciertos momentos, lo que sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos externos.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.04%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 383,522 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 767,044 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,917,610 pesos colombianos.