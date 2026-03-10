La cotización deldólar este martes, 10 de marzo de 2026 llegó a 3696.99 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,4%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.65%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.56%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios días de aumentos moderados y algunos momentos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.23%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.38%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 369.699 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 739.398 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.848.495 pesos.