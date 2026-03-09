La cotización deldólar este lunes, 9 de marzo de 2026 llegó a 3744.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,75%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.49%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.21%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó algunos aumentos. A pesar de estos altibajos, se mantuvo relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una fluctuación moderada en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.36%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 374,447 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 748,894 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1,872,235 pesos colombianos.