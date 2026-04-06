La cotización deldólar este lunes, 6 de abril de 2026 llegó a 3673.72 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,23%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una leve disminución del -0.04%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -11.30% en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó algunos aumentos. A pesar de estos altibajos, se mantuvo estable en ciertos momentos, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado. En general, la tendencia parece indicar una ligera disminución en su valor. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.39%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.42%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 367.372 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 734.744 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.836.860 pesos colombianos.