La cotización deldólar este lunes, 30 de marzo de 2026 llegó a 3665.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,05%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.02%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.82%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un ligero aumento en un par de ocasiones y una estabilidad en un día. Esta dinámica sugiere una posible consolidación en el mercado, aunque la tendencia general indica una presión hacia la disminución del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.36%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.51%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 366.547 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 733.094 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.832.735 pesos colombianos.