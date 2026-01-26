La cotización deldólar este lunes, 26 de enero de 2026 llegó a 3682.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 1,08%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.21%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.65%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente estable, con ligeras fluctuaciones hacia la baja en varias ocasiones. A pesar de algunos aumentos, la estabilidad predominó, lo que sugiere un mercado relativamente equilibrado en este período.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.28%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 13.64%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 368,247 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 736,494 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1,841,235 pesos colombianos.