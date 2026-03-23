Este lunes, 23 de marzo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3707.68 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,22%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.22%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.58%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un comportamiento inestable. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.25%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.45%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 370,767.99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 741,535.98 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1,853,839.95 pesos colombianos.