Este lunes, 23 de febrero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3688.97 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,32%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.69%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.85%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos, aunque también se registraron algunas caídas y periodos de estabilidad. Esta variabilidad sugiere un mercado en constante ajuste, influenciado por diversos factores económicos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.52%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.25%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 368,897 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 737,794 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,846,985 pesos colombianos.