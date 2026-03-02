La cotización deldólar este lunes, 2 de marzo de 2026 llegó a 3746.25 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 0,1%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.97%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.20%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. A pesar de algunos descensos, la moneda logró recuperarse en varias ocasiones, manteniendo una estabilidad relativa en ciertos momentos. Esta dinámica sugiere un mercado en constante ajuste, influenciado por diversos factores económicos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.97%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.29%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 374.625 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 749.250 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.873.125 pesos colombianos.