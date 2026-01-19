Este lunes, 19 de enero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3656.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,88%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.77%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.42%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general se ha mantenido en niveles relativamente estables. Esta dinámica sugiere una posible consolidación en el mercado, aunque la variabilidad reciente podría reflejar incertidumbres económicas.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.17%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.74%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 365.647 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 731.294 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.826.485 pesos.