La cotización deldólar este lunes, 16 de marzo de 2026 llegó a 3696.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,09%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.34%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.59%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un aumento en algunos momentos, pero en general, se mantuvo en niveles relativamente estables al final del período. Esta dinámica sugiere una posible consolidación en el mercado, aunque la volatilidad reciente podría indicar incertidumbre entre los inversores. La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 8.14%, es menor que la volatilidad anual del 14.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 369.647 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 739.294 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.848.235 pesos.