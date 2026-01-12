Este lunes, 12 de enero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3710.97 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,07%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.64%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento inicial que fue seguido por una serie de descensos. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días reflejan una disminución en su valor, lo que sugiere una presión negativa en el mercado.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.36%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.84%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cinco días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir en el mercado y en la economía en general.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 371.097 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 742.194 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.855.485 pesos colombianos.