Este jueves, 5 de marzo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3768.03 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,87%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.41%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.10%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. A pesar de algunas caídas, el valor logró recuperarse en varias ocasiones, manteniendo una estabilidad en ciertos momentos. Esta dinámica sugiere un mercado en constante ajuste, reflejando la incertidumbre económica actual. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.28%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.35%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 376,803 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 753,606 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,891,515 pesos colombianos.