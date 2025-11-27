Este jueves, 27 de noviembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 3740.95 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,12%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.55%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.26%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general, la tendencia ha sido de descenso. Esto sugiere una posible estabilidad en el mercado, aunque con cierta volatilidad que podría influir en las decisiones económicas a corto plazo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.22%, superando la volatilidad anual del 10.19%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 374.095 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 748.190 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.870.475 pesos.