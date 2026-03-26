Este jueves, 26 de marzo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3682.55 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,56%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.90%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.23%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con algunos momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 22.34%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.56%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 368,255 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 736,510 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,841,275 pesos colombianos.