Este jueves, 22 de enero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3593.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,21%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.58%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.44%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de las fluctuaciones, se observó un periodo de estabilidad que permitió cierta recuperación. Sin embargo, el comportamiento general sugiere una volatilidad que podría afectar la confianza de los inversores.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 15.57%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 13.82%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 359.347 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 718.694 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.798.485 pesos colombianos.