La cotización deldólar este jueves, 19 de febrero de 2026 llegó a 3693.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 0,81%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.15%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.57%. Estos datos reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar a lo largo del tiempo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos, aunque también se registraron algunas caídas y periodos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado dinámico, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.71%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.31%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 369.347 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 738.694 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.846.735 pesos.