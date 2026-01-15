Este jueves, 15 de enero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3684.97 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,33%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.81%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.21%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días, aunque experimentó un ligero aumento en dos ocasiones. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la moneda, con una estabilidad temporal que no logró revertir la tendencia general.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 9.86%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 368.497 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 736.994 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.842.485 pesos colombianos.