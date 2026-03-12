La cotización deldólar este jueves, 12 de marzo de 2026 llegó a 3677.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,85%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.49%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.81%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos intercalados por algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con una inclinación general hacia un aumento en su valor. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 15.73%, superando la volatilidad anual del 14.47%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 367.747 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 735.494 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.838.735 pesos colombianos.