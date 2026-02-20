Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 20 de febrero de 2026, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.692,77 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.13%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.13%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo de este periodo. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.28%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.28%. La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas 4 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también ha experimentado aumentos significativos. A pesar de estos altibajos, se ha mantenido estable en ciertos momentos, lo que sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos y políticos. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras cuatro días consecutivos de aumento. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este viernes, 20 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 369,277 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 738,554 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,846,385 pesos.