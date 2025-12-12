Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.797,69 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.95%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.23%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.61%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.13%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también ha experimentado algunos aumentos. A pesar de estos altibajos, se ha mantenido estable en ciertos momentos, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado. En general, la tendencia parece indicar una ligera disminución en su valor.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: