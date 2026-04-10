Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 10 de abril de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.641,5 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.38%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en varios días, aunque también se registraron algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable en el mercado. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Además, guarda el comprobante de la operación para cualquier eventualidad. Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en el mismo tipo de entidades confiables. Compara las tasas ofrecidas y evita transacciones en la calle o con personas desconocidas. Al igual que al comprar, conserva el recibo de la venta como respaldo.