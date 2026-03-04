Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.790,02 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.68%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.03%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.84%, superior al 14.33% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos y una estabilidad ocasional. Esta dinámica sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza por segundo día consecutivo. Esto sugiere un aumento en la demanda de la moneda, lo que podría influir en decisiones económicas futuras. Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental tener en cuenta que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: