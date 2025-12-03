Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 3 de diciembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.808,91 pesos colombianos.

Fuente: narrativas-co

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.62%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.28%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento moderado en algunos momentos, pero en general se ha mantenido en niveles relativamente estables. Esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante ha sido hacia la disminución.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este miércoles, 3 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 380.890,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 761.781,98 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.904.454,95 pesos colombianos.