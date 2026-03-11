Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este miércoles, 11 de marzo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.695,97 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.44%, mientras que en el último año su variación ha sido del -8.25%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 18.16%, superando la volatilidad anual del 14.48%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con múltiples descensos y solo un leve aumento. Esta dinámica sugiere una presión sobre la moneda, lo que podría reflejar cambios en la economía o en la demanda del Dólar. La estabilidad ha sido escasa, lo que podría generar incertidumbre en el mercado. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial valorar que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Además, guarda el comprobante de la operación para cualquier eventualidad. Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en un lugar confiable y evita transacciones informales. Compara las tasas ofrecidas por diferentes entidades y elige la que te brinde mejores condiciones. Siempre solicita un recibo que respalde la venta y verifica la autenticidad de los billetes antes de finalizar la operación.