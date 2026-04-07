Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 7 de abril de 2026, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.674,24 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.21%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.58%. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.28%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.42%. La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó aumentos y períodos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y consumo. Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Además, guarda el comprobante de la operación para cualquier eventualidad. Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en el mismo tipo de entidades confiables. Compara las tasas ofrecidas y evita transacciones en la calle o con personas desconocidas. Al igual que al comprar, conserva el recibo de la venta como respaldo.