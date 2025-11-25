Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 25 de noviembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.795 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.93%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.81%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.10%.

La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general se ha mantenido en niveles más bajos. Esta dinámica sugiere una posible estabilidad en el mercado, aunque con cierta volatilidad que podría influir en las decisiones económicas.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este martes, 25 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 379,500 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 759,000 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,897,500 pesos.