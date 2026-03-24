Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 24 de marzo de 2026, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.698,5 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.74%. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 20.89%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.63%. La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con fluctuaciones que reflejan tanto aumentos como descensos, además de períodos de estabilidad. Esta variabilidad sugiere un mercado en constante ajuste, influenciado por diversos factores económicos y políticos. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Además, guarda el comprobante de la operación para cualquier eventualidad. Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en el mismo tipo de entidades confiables. Compara las tasas ofrecidas y evita realizar transacciones en la calle o con personas desconocidas. Siempre pide un recibo que respalde la venta y verifica la autenticidad de los billetes antes de finalizar la operación.