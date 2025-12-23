Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 23 de diciembre de 2025 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.792,53 pesos colombianos.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.25%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.90%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 6 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en su valor. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas significativas, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda. Esta situación podría reflejar factores económicos que están afectando la confianza en el Dólar.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras seis días consecutivos de aumento. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: