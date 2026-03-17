Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 17 de marzo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.695,78 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 1.96%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.41%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un par de aumentos y una estabilidad en algunos momentos. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial tener en cuenta que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: