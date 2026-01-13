Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 13 de enero de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.711 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.78%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.18%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.82%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 6 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un notable aumento en la estabilidad de su valor. A pesar de algunas fluctuaciones, la mayoría de los días se caracterizaron por una disminución, lo que sugiere un posible fortalecimiento de la moneda local frente al Dólar.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras seis días consecutivos. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción para asegurarte de obtener una buena oferta.

Al vender dólares, asegúrate de hacerlo en lugares confiables y evita transacciones informales. Lleva contigo documentos de identificación y verifica la autenticidad de los billetes que recibas. Siempre es mejor realizar la operación en un ambiente seguro y con comprobantes de la transacción.