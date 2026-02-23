Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 23 de febrero de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.691,72 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.21%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.25%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos, aunque también se registraron algunas caídas y periodos de estabilidad. Esta variabilidad sugiere un mercado en constante ajuste, influenciado por diversos factores económicos. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción para asegurarte de obtener una buena oferta. Al vender dólares, asegúrate de hacerlo en lugares confiables y evita transacciones informales. Lleva contigo una identificación válida y verifica la tasa de cambio que te ofrecen. Siempre guarda el comprobante de la transacción como respaldo.