Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 2 de marzo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.766,5 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.11%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.30%. La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. A pesar de algunos descensos, la moneda logró recuperarse en varias ocasiones, manteniendo una estabilidad relativa en ciertos momentos. Esta dinámica sugiere un mercado en constante ajuste, influenciado por diversos factores económicos. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, evitando operaciones en la calle o con personas desconocidas. Al vender dólares, también es importante hacerlo a través de canales oficiales. Guarda el comprobante de la transacción y verifica que el pago se realice de manera segura, preferiblemente mediante transferencia bancaria. Así, minimizas el riesgo de fraudes y aseguras una operación confiable.